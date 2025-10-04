Das Akw und ich: Für Tobias Bühler sind die Kühltürme „ein Stück Heimat“

Für viele Menschen in der Region sind die Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen Orientierungspunkt und Wahrzeichen. Für andere stehen sie für die Gefahren der Atomkraft. In unserer Videoserie „Das Akw und ich“ sprechen vier ganz unterschiedliche Menschen über ihre Verbindung zu Kraftwerk und Kühltürmen. Das sagt Bürgermeister Tobias Bühler.

Wenn Tobias Bühler aus den hohen Fenstern seines Büros blickt, sieht er sie. Block B und Block C ragen leicht versetzt hintereinander aus dem Nebel. Es ist kalt an diesem Mittwochmorgen. Der Himmel über Gundremmingen ist grau. Der Bürgermeister kennt keinen anderen Ausblick – egal bei welchem Wetter. Seit er sein Amt 2014 angetreten hat, bilden die Kühltürme das Panorama vor seinem Fenster. Am 25. Oktober wird sich das innerhalb weniger Sekunden ändern. Mit der Sprengung wird Bühlers Aussicht dem Erdboden gleichgemacht. „Meine größte Spannung ist: Was kommt dahinter zum Vorschein?“

Tobias Bühler ist seit elf Jahren erster Bürgermeister von Gundremmingen

Der 45-Jährige ist seit elf Jahren der erste Bürgermeister von Gundremmingen. Geboren in Günzburg, aufgewachsen in Remshart, wohnhaft in Schnuttenbach. Für Bühler gehören Kernkraftwerk und Kühltürme einfach dazu. Er kennt nur ein Leben mit Akw. Als die Blöcke B und C fertiggestellt wurden, war er vier Jahre alt. Seine erste Erinnerung an die Kühltürme führt ihn zurück in seine Kindheit: Wanderung mit der Familie, Aufstieg auf den Grünten, den „Wächter des Allgäus“. In der Ferne kann Bühler zwei Türme ausmachen. Aus ihrem Kessel steigt weißer Dampf. „Mein Vater sagte: Da drüben, wo der Dampf ist, da sind wir zu Hause. Da ist unsere Heimat.“ Seitdem sind die Kühltürme für den Bürgermeister „ein Stück Heimat“. Eine Heimat, die bald verschwindet.

Auf die Sprengung blickt er mit „einem lachenden und einem weinenden Auge“. So wie viele Menschen in der Region. Doch seit dem Beschluss der Bundesregierung 2011, aus der Kernenergie auszusteigen, sei klar gewesen, dass es auch in Gundremmingen Veränderungen geben werde. Seitdem wird das einst leistungsstärkste Atomkraftwerk Deutschlands schrittweise zurückgebaut. Das Thema prägt den 45-Jährigen. „Es nimmt einen großen Teil meiner Arbeit ein.“ Vor allem jetzt, wenn es um die Nachnutzung des Geländes geht, stünden viele Besprechungen an.

Diskussion um Zwischenlager: Wie lange wird Atommüll in Gundremmingen bleiben?

Ein weiteres Spannungsfeld, in dem sich der Bürgermeister bewegt, ist die Diskussion um das Zwischenlager. In Gundremmingen lagert radioaktiver Abfall in Castor-Behältern. Laut dem Endlagersuchgesetz müsse für diese eigentlich im Jahr 2031 ein Standort für ein atomares Endlager festgelegt werden. Derzeit sehe es jedoch danach aus, dass das Gesetz geändert werden müsse. 2046 läuft die Genehmigung für das Zwischenlager in Gundremmingen aus. Was passiert dann? Viele Ungewissheiten, für den Bürgermeister und die Gemeinde. Bühler schätzt: „Die derzeitige Situation sagt: Die nächsten 100 Jahre werden die Castoren bei uns bleiben.“

Das Atomsymbol wird weiterhin ein Teil von Gundremmingens Wappen sein

Auch wenn die Kühltürme, die das sichtbarste Zeichen von Atomkraft im Landkreis sind, gesprengt werden: Das Thema löst sich in Gundremmingen nicht in Luft auf. Aus diesem Grund wird das Atomsymbol, das das Wappen der Gemeinde ziert, weiterhin darauf zu sehen sein. Denn für Tobias Bühler stellt ein Wappen dreierlei dar: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. „Ja, wir hatten hier ein kerntechnisches Werk“, sagt er. „Und ja, der Rückbau wird noch Jahre dauern.“

Nervös oder gar aufgeregt ist der 45-Jährige derweil vor dem Tag der Sprengung nicht. „Der Tag ist in Gundremmingen einer, wie viele andere auch.“ Um 11 Uhr wird ein Kind in der Pfarrkirche St. Martin getauft. Um 15 Uhr steht die standesamtliche Trauung eines Paares im Rathaus an. Diese wird der Bürgermeister als Standesbeamter selbst vornehmen. „Bis dahin sollten die Türme ja gesprengt sein“, sagt er und lacht. Und falls nicht? Dann wird er sich die Sprengung eben von seinem Büro aus anschauen, ein letztes Mal die Aussicht genießen. Vermissen wird er diese weniger. „Ich werde mich bestimmt schnell an den neuen Ausblick gewöhnen.“