E-Scooter-Fahrer wird bei Unfall in Gundremmingen verletzt

In Gundremmingen ist es am frühen Sonntagabend zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einem E-Scooter-Fahrer gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr gegen 17.45 Uhr ein Autofahrer von einem Grundstück auf die Hauptstraße und übersah dabei den auf dem Gehweg fahrenden E-Scooter-Fahrer. Der Zusammenstoß führte zum Sturz des Rollerfahrers, der sich Schürfwunden zuzog, jedoch keine ärztliche Behandlung benötigte. Am Pkw entstand kein Schaden. (AZ)

