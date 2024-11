Führung der Feuerwehr Gundremmingen kniet in Aislingen nieder

In Aislingen versammelten sich Ende September viele Schaulustige am Feuerwehrhaus. Knieend auf einem spitzen Scheitholz trug die Führung der Feuerwehr Gundremmingen ein eigens geschriebenes Gedicht vor. Damit baten sie die Feuerwehr Aislingen um die Patenschaft zum 150-jährigen Jubiläum in Gundremmingen nächstes Jahr. Die Patenbitte ist ein alter Brauch in Bayern, bei dem ein Verein den anderen um Unterstützung zum Jubiläum bittet. Meist müssen die Bittsteller verschiedene Aufgaben erledigen, um sich dem späteren Patenverein würdig zu zeigen. Eine der Aufgaben bestand darin, mit einer Konstruktion aus Strahlrohren und Verteilern aus dem Feuerwehrauto einen großen Luftballon aufzublasen und zum Platzen zu bringen. Zu Fuß marschierte die Feuerwehr Gundremmingen mit musikalischer Unterstützung der Blaskapelle Gundremmingen nach Aislingen. Bei Ankunft schossen die Kanonen des Schützenvereins „Alpenrose“ Gundremmingen drei Salven in die Luft. Die historische Spritze, gezogen von einem alten Fendt Dieselross, führte den Festzug an. Am Ortsschild formierte sich ein Festzug mit über 130 Frauen und Männern aus Aislingen und Gundremmingen zum Feuerwehrhaus. Dort fand im Anschluss die Patenbitte statt. Nach den erfolgreich bestandenen Aufgaben stimmte die Feuerwehr Aislingen zu. Um die Patenschaft zu besiegeln, wurden als Symbol die Schläuche der beiden Wehren gekoppelt. Zum Abschluss wurde der Leitspruch der Feuerwehr gerufen: „Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr.“ Als Gastgeschenk brachte die Feuerwehr Gundremmingen reichlich Essen und Trinken mit. Unter dem Namen „Fest 2025“ findet die Festwoche vom 23. bis 25. Mai 2025 in Gundremmingen statt. Höhepunkt ist der Festsonntag mit der Fahrzeugweihe des neuen Löschfahrzeugs LF10, dem Platzkonzert sowie dem großen Festumzug mit anschließendem Fahneneinmarsch. Text/Foto: Feuerwehr Gundremmingen/Tina Fröhlich

