Heimatverein Gundremmingen unter bewährter Führung

Keine Änderung gab es im Führungsteam des Heimatvereins Gundremmingen. Der Gründungsvorsitzende Hans Joas steht im 29. Jahr an der Spitze des 1996 gegründeten Vereins. An seiner Seite als Stellvertreter und Schriftführer ist weiterhin Altbürgermeister Wolfgang Mayer. Rita Endris zeichnet für die Kasse zuständig. Josef Eberle, Georg Endris und Marianne Hörner wurden als Beisitzer und Karl Wölfle als Kassenprüfer bestätigt. Bürgermeister Tobias Bühler hatte bei der jüngsten Mitgliederversammlung als Wahlleiter so ein leichtes Spiel. Im Rückblick stand die jüngste Sonderausstellung zu den Schmiedewerkstätten im Ort. Rund 250 Besucher konnten an den Öffnungstagen gezählt werden. Der Dank galt allen Leihgebern von Ausstellungsgegenständen. Die Initiative des Vereins zum Anbringen von Haus- und Hofnamensschildern kam gut an. 27 Schilder sind bereits ausgeliefert bzw. angebracht. Weitere Inserenten warten noch auf Nachzügler, damit es wieder eine preisgünstige Sammelbetellung geben kann. Der offene Bücherschrank im Vorraum des Museums bzw. Rathaus wird gut angenommen und genutzt. Der Vorsitzende führt auch die Sterbebildsammlung fort. So mancher Nachlass landet bei ihm und bringt wertvolle Ergänzungen. Eine Neuauflage wird es demnächst geben.

