Das AKW und ich: Warum die Werkskapelle auch ohne das Kraftwerk weiterspielt

Für viele Menschen in der Region sind die Kühltürme des Kernkraftwerks Gundremmingen Orientierungspunkt und Wahrzeichen. Für andere stehen sie für die Gefahren der Atomkraft. In unserer Videoserie „Das AKW und ich“ sprechen vier ganz unterschiedliche Menschen über ihre Verbindung zu Kraftwerk und Kühltürmen. Ein Besuch bei einer Probe der Kraftwerkskapelle.

Man hätte meinen können, dass mit der Abschaltung des letzten Meilers in Gundremmingen 2021 auch die zugehörige Werkskapelle verstummen wird. Denn eine Kraftwerkskapelle ohne Kraftwerk, was bleibt da übrig? „Die Freundschaft“, lautet die Antwort von Hubert Gerblinger. Der 62-Jährige ist seit 28 Jahren der Vorsitzende einer Gruppe von Musikern, die noch lange nicht ans Aufhören denkt.

Die Kraftwerkskapelle probt jeden Dienstag in der Baubaracke auf dem AKW-Gelände

Auf dem Weg vom Parkplatz zur Baubaracke bläst einem der Wind den Regen ins Gesicht. Es ist ein grauer Dienstagnachmittag in Gundremmingen. Die Kühltürme stehen im Nebel. In der Ferne ertönt plötzlich ein weicher, runder Klang. Je näher man sich dem langgezogenen Holzbau am Rand des Kraftwerkgeländes nähert, desto lauter wird er. Hubert Gerblinger sitzt in der Baubaracke und spielt sich auf dem Flügelhorn warm. In einer Stunde treffen seine Musikerkollegen zur Probe ein.

Seit mehr als 40 Jahren musizieren hier Männer und Frauen jede Woche gemeinsam. An einem besonderen Ort – und unter einem besonderen Namen. Die KRB Werkskapelle gründete sich 1983 auf Wunsch des damaligen Kraftwerkchefs. Mehrere Männer und Frauen aus der Belegschaft, vom Arbeiter bis zum Direktor, trafen sich zu gemeinsamen Proben. Viele von ihnen, erinnert sich Gerblinger, besaßen anfangs gar kein Instrument. Geschweige denn wussten sie, wie man ein solches spielt. Doch innerhalb weniger Monate wurde aus einem „losen Haufen“ eine feste Kapelle. Während sie zunächst hauptsächlich für das Kraftwerk spielte, öffnete sich die Gruppe über die Jahre. Heute tritt sie ausschließlich außerhalb der Werksmauern auf.

Icon vergrößern Die Kraftwerkskapelle Gundremmingen einige Jahre nach ihrer Gründung 1983: Zum zehnjährigen Bestehen wurde sogar eine CD produziert. Foto: KRB Werkskapelle Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Die Kraftwerkskapelle Gundremmingen einige Jahre nach ihrer Gründung 1983: Zum zehnjährigen Bestehen wurde sogar eine CD produziert. Foto: KRB Werkskapelle

Die KRB Werkskapelle ist ein eigenständiger Verein

Seitdem hat sich viel verändert. Das AKW ist stillgelegt. Block B und C sind abgeschaltet. Und nun sollen am 25. Oktober auch noch die beiden Kühltürme gesprengt werden. Die Werkskapelle spielt trotzdem weiter. Denn, so sagt ihr Vorsitzender: „Wir sind nicht für das Kraftwerk da. Wir blasen für uns selber.“

Die Kapelle ist ein eigenständiger Verein. Als das AKW noch bestand, erhielt sie vom Unternehmen zwar finanzielle Unterstützung. Ansonsten agierte sie selbstständig. „Wir werden so lange weitermachen, wie es finanziell und spieltechnisch geht“, betont Gerblinger. Die meisten Mitglieder sind in Rente. Neben ihrer jahrelangen Arbeit im Kraftwerk eint die Musiker ihre „Freundschaft und ein Zusammengehörigkeitsgefühl“. Aufhören, nur weil es das AKW nicht mehr gibt, kommt für sie nicht infrage: „Wenn man mal vier Jahrzehnte miteinander spielt, dann hört man nicht einfach auf und geht getrennte Wege.“

Vorsitzender Hubert Gerblinger war 35 Jahre lang Schichtleiter im AKW Gundremmingen

Wenn Gerblinger aus dem Fenster der Baracke blickt, sieht er die Kühltürme. Für den 62-Jährigen ist das Kraftwerk „ein Stück Lebensinhalt“. Nach dem Studium fing er an, hier zu arbeiten. Er blieb 35 Jahre – bis zu seiner Rente. Als Schichtleiter bildete er das Aufsichtspersonal aus. „Ich bin jeden Tag gern zur Arbeit gekommen“, erinnert er sich. „Weil ich gute Kollegen hatte, ein gutes Arbeitsklima. Dann geht auch was vorwärts.“

Um 16 Uhr treffen die ersten Musiker ein. Heute sind nur Männer bei der Probe anwesend, die Dirigentin ist verhindert. Jeder nimmt seinen Platz in der Baracke ein, zieht seine Jacke aus. Hubert Gerblinger hat ein paar Stunden vorher die Heizung aufgedreht. Klarinetten, Posaunen und Trompeten werden ausgepackt. Ein Schlagzeug wird aufgebaut. Für die meisten von ihnen sind AKW und Kühltürme seit Jahrzehnten ständige Begleiter. Manchen dienen die Türme als Orientierungspunkt, für andere sind sie ein Wahrzeichen. Wenn sie am 25. Oktober verschwinden, wird die Werkskapelle weiterspielen, sagt Gerblinger. „Unsere Freundschaft ist nach all den Jahren so groß, dass wir gar nicht aufhören wollen.“