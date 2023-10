Gundremmingen, Lauingen

In Gundremmingen könnte ein Mega-Batteriespeicher entstehen

In unmittelbarer Nachbarschaft zur Rückbauanlage in Gundremmingen könnte RWE einen Mega-Batteriespeicher bauen. Die Vorzeichen dafür jedenfalls verdichten sich.

Von Till Hofmann

Dass hier seit bald zwei Jahren kein Strom mehr produziert wird, fällt Außenstehenden allenfalls an den Kühltürmen des früheren Kernkraftwerks Gundremmingen auf. Die geben keinen Wasserdampf mehr an die Atmosphäre ab, stehen als stumme Zeugen in der Landschaft und sollen zu einem späteren Zeitpunkt abgebrochen werden. Im Inneren der Gebäude wird die Anlage kräftig rückgebaut. Dennoch ist der Betreiber RWE offenbar bestrebt, den Energiestandort Gundremmingen zu erhalten. Konkret geht es um einen zweimal 300 Megawatt starken Batteriespeicher, der in unmittelbarer Nachbarschaft zum einstigen Atomkraftwerk betrieben werden könnte. Mit einem vollen Speicher könnten nach einer Schätzung von Gundremmingens Rathauschef Tobias Bühler geschätzt 60.000 Vier-Personen-Haushalte für ein Jahr versorgt werden.

Der Energiekonzern will sich derzeit noch nicht festlegen. Auf Anfrage unserer Redaktion teilte RWE zunächst ganz allgemein mit: "Batteriespeicher sind ein bedeutender Teil der Energiewende, denn sie speichern Energie, wenn eine Überproduktion an Strom aus erneuerbaren Energien herrscht, und stellen diese wieder zur Verfügung, wenn sie gebraucht wird. Und das auch, wenn gerade gar keine Energie erzeugt wird." So könne beispielsweise die Überproduktion aus Solarkraftwerken am Mittag eingespeichert werden, um sie abends zur Verfügung zu stellen, wenn die Sonne untergegangen sei. Dabei passten sich Batteriespeicher an fast jede Gegebenheit an: "Sie können an nahezu jedem Ort errichtet werden und sind hochflexibel in ihrer Größe."

