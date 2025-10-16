Sprengung der Kühltürme ist für Bund Naturschutz eine historische Zäsur

Der Bund Naturschutz Bayern spricht von einer historischen Zäsur, wenn am 25. Oktober die beiden Kühltürme des ehemaligen Kernkraftwerks Gundremmingen gesprengt werden. Gleichzeitig warnt der Bund Naturschutz davor, dass durch das Zwischenlager weiter Risiken bestünden.

Fünf Jahrzehnte lang habe die Anti-Atomkraftbewegung in Deutschland gekämpft, bevor im April 2023 die letzten Atomkraftwerke abgeschaltet wurden. „Die Sprengung ist ein starkes Symbol: Die Kühltürme verschwinden, die Risiken der Atomkraft bleiben. Deutschland hat noch immer kein Endlager für hoch radioaktive Abfälle – dieser Müll gefährdet Mensch und Umwelt über hunderttausende Jahre“, erklärt der BN-Vorsitzende Richard Mergner.

Bund Naturschutz warnt vor Atommüll-Risiken im Zwischenlager Gundremmingen

Der Vorsitzende der BN-Kreisgruppe Günzburg, Alexander Ohgke, erklärt: „Jahrzehntelang haben die Menschen hier in unmittelbarer Nähe des Atomkraftwerks gelebt und dabei auch einige schwere Störfälle hautnah mitbekommen. Der Schwerste in der Geschichte der Bundesrepublik ereignete sich 1977 im Block A, der daraufhin nie mehr ans Netz ging. Auch wenn das Kapitel Atomkraft in Deutschland und Bayern durch die ungelöste Endlagerfrage noch lange nicht abgeschlossen ist, wird es doch ein befreiendes Gefühl sein, die Türme fallen zu sehen.“

Trotz Abschaltung der Reaktoren verursacht die Atomenergie aus Sicht des Bund Naturschutz weiterhin erhebliche Risiken. Hoch radioaktive Abfälle lagern überwiegend in Zwischenlagern an den Kraftwerksstandorten, mit dem Rückbau fallen zusätzlich kontaminierte Materialien an. In Gundremmingen befindet sich das größte Atommüllzwischenlager Deutschlands, derzeit lagern dort knapp 148 Castor-Behälter. „Jeder einzelne dieser Castoren enthält mindestens so viel Atommüll, wie insgesamt 1986 bei der Katastrophe von Tschernobyl freigesetzt wurde. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert, wenn dort etwa ein Flugzeug abstürzt oder es einen Terrorangriff gibt“, so Mergner abschließend. (AZ)