Rettungsdienst im Landkreis wird zum 31. Oktober geschlossen: Belegschaft will noch Betriebsrat gründen

Es war der 1. August 2024, da gab es eine Erfolgsmeldung aus Gundremmingen: Die Tresec Group aus München hatte gerade den insolventen Geschäftsbetrieb der „Betreutes Fahren – Däubler Ambulanz GmbH“ aus Gundremmingen übernommen, alle Arbeitsplätze wurden gesichert. Nur ein Jahr später folgen schlechte Nachrichten: Der Standort wird geschlossen. Die Gesellschafterversammlung habe am 18. September nach intensiven Beratungen die Schließung zum 31. Oktober beschlossen, teilte Geschäftsführer Liam Klages am Freitag vergangener Woche mit. Die Belegschaft hielt trotzdem an diesem Montag eine Betriebsratswahl ab.

