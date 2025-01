Unbekannter beschädigt Leitplanke: Unfallwagen wird am Waldrand gefunden

In den frühen Stunden am Silvestertag ist der Polizei Burgau eine Unfallflucht gemeldet worden. Ein zu diesem Zeitpunkt unbekannter Autofahrer hatte bei Gundremmingen die Leitplanke an der Umgehungsstraße auf Höhe der Tankstelle beschädigt. Die Unfallflucht nahm eine Streife auf. Der Schaden wurde auf circa 1000 Euro geschätzt. Im Laufe des Vormittags meldete ein aufmerksamer Mann einen unfallbeschädigten BMW am Waldrand. Offensichtlich handelte es sich um den unfallbeteiligten BMW. Kurz darauf rief ein 24-jähriger Mann bei der Polizei Günzburg an und meldete den Unfall. Er gab an, einem Fuchs ausgewichen zu sein. Da er in diesem Fall nicht sofort die Polizei verständigt hatte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)

