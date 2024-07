Weniger Rücklagen, dafür die „Hausaufgaben erledigt“

Ein Verwaltungshaushalt mit einem Volumen in Höhe von rund 13 Millionen Euro und ein Vermögenshaushalt, der mit etwas mehr als 4,8 Millionen Euro abschließt: In seiner Sitzung am Donnerstag hat der Gundremminger Gemeinderat den Haushalt 2024 beschlossen. Der Tagesordnungspunkt war zügig abgehandelt, nachdem dieser bereits im Juni entsprechend vorberaten worden war.

Bürgermeister Tobias Bühler (CSU) bezog sich zunächst auf die wesentlichen Punkte des Investitionsprogramms, darunter die Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs LF 10, welches vermutlich im November kommen wird. Auch die Sanierung der Eichbrunnenstraße, bei der die Arbeiten gut voranschreiten, wie auch der Erwerb des Tiefbrunnens – dieser ist inzwischen komplett abgeschlossen – nannte er. Bei der Erweiterung des Kindergartens und beim Bau des Mehrgenerationenhauses gibt es lediglich noch Restarbeiten. Dort seien alle Wohnungen vermietet, vor allem die Einzimmerwohnung sei sehr begehrt. Rund 4,8 Millionen Euro beträgt die Höhe des Gesamtvolumens des Investitionsprogramms.

Gundremmingen erwartet wieder einen Anstieg der Rücklagen

Von den insgesamt 24,86 Stellen in der Gemeinde fallen nach der Gliederung des Haushaltsplans unter anderem 6,5 auf den Bauhof und immerhin 13,36 auf den Kindergarten. Das sei zwar einiges, was die Gemeinde für die Kinderbetreuung ausgebe, es aber sei auch notwendig, betonte Bühler. Mit den Gewerbesteuereinnahmen, mehr als 3,7 Millionen Euro, könne man zufrieden sein. Eine sehr schöne Zahl und ein stolzer Betrag für eine Gemeinde wie Gundremmingen. Auf weniger Gefallen dagegen stieß die Höhe der Kreisumlage – sie beträgt rund zwei Millionen Euro. Dass sich in den vergangenen vier Jahren die Rücklagen verringert haben, hat seinen Grund: Das sei eine bewusste Entscheidung des Gemeinderats, auch im Hinblick auf die Zinssituation, gewesen, erklärte Bühler. Man habe investiert und gleichzeitig viele Aufgaben erledigt. Für die kommenden Jahre sei zu erwarten, dass die Rücklagen wieder nach oben gingen.

Für das neue Wohnbaugebiet Hummeläcker mit zwölf Bauplätzen wurde inzwischen ein Musterkaufvertrag erstellt. Der Inhalt enthält Aktualisierungen und ist ähnlich, wie bei den anderen Baugebieten. Weiter gibt es eine Bauverpflichtung: Der Käufer verpflichtet sich, spätestens binnen fünf Jahren den Rohbau einschließlich Dachstuhl und Dacheindeckung herzustellen.

Auch in diesem Jahr gibt es in der Gemeinde Gundremmingen wieder ein Ferienprogramm. Dritte Bürgermeisterin Alexa Kille erklärte, dass es bereits zahlreiche Anmeldungen gebe und die einzelnen Programmpunkte wieder sehr gut besucht sein würden. Gleichzeitig sprach sie allem Mitwirkenden ihren Dank aus.