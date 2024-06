Guntiafest in Günzburg 2024: Programm, Umzug und Bands

Beim Guntiafest wird ein Wochenende lang unter freiem Himmel in der Günzburger Altstadt gefeiert. Hier gibt es alle Informationen rund um Programm, Umzug und Bands.

Seit mehr als 45 Jahren gehört das Guntiafest in Günzburg fest in den Veranstaltungskalender der Stadt. Zum ersten Mal begangen wurde es 1977, um das 1900-jährigen Jubiläum von Günzburg zu feiern. Seitdem wird bei dem Stadtfest an einem Wochenende im Sommer unter freiem Himmel an verschiedenen Orten in der Stadt gefeiert.

In diesem Jahr fiel die Entscheidung, ob das Guntiafest ausgerichtet werden soll, allerdings etwas schwerer, da viele Menschen in der Region stark von der Flutkatastrophe Anfang Juni betroffen waren und sich dementsprechend wenig Grund für Feierlaune bot. Laut Angaben der Stadt entschloss man sich schließlich dennoch dafür, dass Guntiafest wie gewohnt am letzten Wochenende im Juni (29. und 30.06) auszurichten. Die Feierlichkeiten sollen nun auch genutzt werden, um Geld für die Opfer des Hochwassers zu sammeln.

Welche Musikerinnen und Musiker treten beim Guntiafest 2024 auf? Und was ist sonst noch so geboten? Im Folgenden gibt es alle Informationen rund um Programm, Umzug und Bands beim Guntiafest in Günzburg.

So läuft der Umzug beim Guntiafest 2024

Noch bevor das eigentlich Programm losgehen kann, wird das Guntiafest traditionell mit einem Festzug eröffnet. Dieser startete 2024 am Samstag, dem 29. Juni, um 15.30 Uhr. Los geht es am Bgm.-Landmann-Platz. Zum Umzug wurden in diesem Jahr rund 250 Teilnehmende erwartet. Im Anschluss eröffnete der Oberbürgermeister Gerhard Jauernig das Fest um etwa 16 Uhr offiziell.

Programm beim Guntiafest 2024 in Günzburg

Das Guntiafest findet in der gesamten Günzburger Innenstadt statt, weshalb es verschiedene Bühnen und Schauplätze gibt. Die Showbühne steht dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Schlossplatz. Daneben finden auch auf dem Museumshof, dem Markplatz, dem Landmannplatz, dem Dossenbergerhof, dem Lannionplatz, der Wiese am Stadtgarten, am Stadtgraben und in der Hofgasse verschiedene Programmpunkte statt.

Hier gibt es eine Übersicht darüber, was wann an welchem Schauplatz geboten ist:

Schlossplatz

Bühnenprogramm am Samstag:

16 -16.10 Uhr: Eröffnung durch Oberbürgermeister Gerhard Jauernig

16.10-17.10 Uhr: VfL Günzburg , Abteilung Tanz - Die Tanzkinder des VfL Günzburg

, Abteilung Tanz - Die Tanzkinder des 17.15-18 Uhr: Tanzschule Corazon - Just Dance

20 Uhr: FC Günzburg - Public Viewing EM, da Deutschland gegen Dänemark im Achtelfinale der EM 2024 spielt

Bühnenprogramm am Sonntag:

11 Uhr: Musikverein Wasserburg, Frühschoppenkonzert

13.30-14 Uhr: Ev. Reggio-Kinderhaus - Kinderhausband "Butterfly"

14 -14.20 Uhr: Ahmet ATA Center - Teakwondo-Vorführung

14.30-14.50 Uhr: Sportschule Sonner und Gürel - Kampfsportshow

15-16 Uhr: Tanzschule Panorama - Tanzen was das Zeug hält

16.10-16.25 Uhr: VfR Jettingen - Infinity Cheer Unit

16.30-17 Uhr: Victory - Victory Main Group mit Show Colours + Victory Teens und Minis

17.05-17.15 Uhr: VfL Günzburg , Abteilung Gymnastik - Jump Rope

18 -21 Uhr: Musikverein Reisensburg - Serenade

Die Abteilung Gymnastik des VfL Günzburg bietet außerdem auf dem Schloßplatz Kinderschminken und Geschicklichkeitsspiele für Kinder an.

Museumshof

Programm am Samstag:

16 -21 Uhr: Altstadtfreunde Günzburg - Café Klein Wien

- Café Klein 14 -17 Uhr: Heimatmuseum u. Historischer Verein - Ausstellung Stadt-Land-Fluss, freier Eintritt

Programm am Sonntag:

13.17 Uhr: Altstadtfreunde Günzburg - Café Klein Wien

14-17 Uhr: Heimatmuseum u. Historischer Verein - Ausstellung Stadt-Land-Fluss, freier Eintritt

Hofgasse

Programm an beiden Tagen:

Pro Arbeit - Glücksrad, Lose, Verkauf von Holzartikeln

Ortsverein der Imker - Vorstellung der Imkerei, Verkauf vom Imkerprodukten

Fossilien- u. Mineralienfreunde - Edelsteinwaschen, Infos

Tanzschule Panorama - Kinderschminken , Kindertanzauftritte, Kurzkurse

Lions-Club - Glücksrad, Geschicklichkeitsspiele

Leo-Club - Geschicklichkeitsspiele für Jung und Alt, Fotoleinwand für Kinder

Zusätzlich am Samstag:

Leo-Club - Partystimmung mit DJ

On the Rocks - Partytime mit DJ

Zusätzlich am Sonntag:

Gesundheitsamt Günzburg - Sonne(n) mit Verstand

17-20 Uhr: On the Rocks - Live-Musik

Marktplatz

Programm an beiden Tagen:

Kinderkarussell

FF Deffingen - Spiel und Spaß mit der Feuerwehr

VfL Günzburg , Abteilung Handball - Guntia meets Malle

Zusätzlich Samstag:

18.30-19 Uhr: Standkonzert Freier Fanfarenzug und Günzburger Blechbätsch‘r

Zusätzlich am Sonntag:

Blasmusik zur Einkehr am unteren Markplatz

Landmannplatz

Programm an beiden Tagen:

4-er Bungee Trampolin

BRK Günzburg - Vorführungen der Rettungshundestaffel, Infos “Erste Hilfe“

Tierschutzverein Günzburg - Infos und Kinderschminken

UWB - Tombola zugunsten Kinderhospiz

Kindereisenbahn

Kinderschutzbund - Spielmöglichkeiten für Kleinkinder, Basteln und Kinderschminken

ARGE OBA - Info über OBA-Dienste, Kreatives für Kinder

Zebrano & BarCode Kooperation, Partytime mit DJ Ontonic x Onvibe

Zusätzlich am Sonntag:

AOK - Fotobox „Cheese!“

Dossenbergerhof

Programm am Samstag:

Stadtkapelle Günzburg - Musikalischer Biergarten mit Live-Musik

- Musikalischer Biergarten mit Live-Musik ab 19 Uhr: Josy Miller Band

Programm am Sonntag:

10.30-14 Uhr: Frühschoppen mit der Stadtkapelle Günzburg

14.30-16 Uhr: Schülerorchester und Jugendorchester Guntia

ab 17.30 Uhr: United Dance Band

Lannionplatz

Programm an beiden Tagen:

XXL Hüpfburg

täglich bis 22 Uhr: Daniels Karaokeshow - Karaoke für Jedermann, Glücksrad, Ballone

Zusätzlich am Samstag:

Restaurant Soul Food - Guntia-Sause mit DJ

Wiese Stadtgarten

Programm am Samstag:

16-18 Uhr: Reit- und Fahrverein - Ponyreiten Sonntag

Programm am Sonntag:

15-18 Uhr: Reit- und Fahrverein - Ponyreiten

Diese Bands spielen beim Guntiafest 2024

Beim Guntiafest gibt es an allen Standorten immer wieder musikalische Untermalung, unter anderem durch eine Blaskapelle oder verschiedene DJ-Sets. Am Stadtgraben wartet zusätzlich ein Rock-Biergarten mit einem Programm an Livebands auf die Besucherinnen und Besucher. Das sind die Auftritte in der Übersicht:

Am Stadtgraben

Programm am Samstag

19.30-20.30 Uhr All Bricks

20.30-21.30 Uhr Scumbag Roads

21.30-22.30 Uhr The Plastic Smile

22.30-23.30 Uhr Ranz Böllner & The Heavy Metal Warriors

Warriors 23.30-0.30 Uhr Nacht

Programm am Sonntag: