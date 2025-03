Jahreshauptversammlung beim Soldaten- und Kameradschaftsverein Hafenhofen-Eichenhofen

Dass ein ansonsten eher ruhiger Traditionsverein auch einiges an ehrenamtlichem Einsatz und Arbeit abverlangt, stellte sich beim Bericht des seit einem Jahr im Amt befindlichen Vorsitzenden Björn Malkowsky heraus. Ausrichtung von Frühschoppen nach der Fronleichnamsprozession und am Volkstrauertag, Teilnahme an der Soldatenwallfahrt nach Allerheiligen, Nikolausdienste, Sitzungen und Versammlungen hielten die Vorstandschaft auf Trab.

Auf der gut besuchten Jahreshauptversammlung konnte Kassierer Martin Krüger einen ausgeglichenen Haushalt vortragen. Erreicht werden konnte der Haushalt neben den Vereinsbeiträgen aus den Überschüssen aus der Teilnahme an Flohmärkten und wegen der sehr guten Spendenbereitschaft bei den Nikolausdiensten. Der Kassierer bedankte sich bei den Flohmarktspendern und bei den vom Nikolaus besuchten Familien und Vereinen. Erfreut und dankbar zeigte sich die Vorstandschaft von den Spenden bei der Jahreshauptversammlung.

Nachdem Vorsitzende und der Kassierer mit Zahlen belegten, wie sich die Kassenlage in den nächsten Jahren entwickeln würde, stimmte die Versammlung einstimmig einer Erhöhung des Mitgliedsbeitrags zu. Ein brisantes Thema war die rückläufige Teilnahme der Bevölkerung an den Frühschoppen. Falls sich der Trend fortsetze, wolle man überlegen, die Veranstaltungen nur noch gegen Anmeldung und im kleinen Rahmen für die Vereine durchzuführen. Bürgermeisterin Doris Egger meinte, man solle, so gut es geht, die Veranstaltungen aufrechterhalten. Sie seien halt auch ein Merkmal an dörflicher Kultur. Einen eintägigen Vereinsausflug zu veranstalten, davon riet die Versammlung ab. Auch Bürgermeisterin Egger gab zu bedenken, dass die Buskosten für einen akzeptablen Mitfahrpreis für eine kleinere Gruppe bei einem Tagesausflug recht hoch sein können. Zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden Elmar Mayer, Eugen Schaller, Elisabeth Brenner und Albert Mayer. Für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt wurde Irene Kupfer.