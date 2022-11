22-jährige Klarinettenbauerin aus Hafenhofen ist Bundessiegerin

Plus Die 22-jährige Marion Loos darf sich die beste Nachwuchs-Holzblasinstrumentenmacherin nennen. Zu Besuch in einem besonderen Handwerksbetrieb.

Bohren, schrauben, drechseln, verlöten: Diese Tätigkeiten klingen nach einem klassischen Handwerksberuf, vielleicht nach einer Arbeit in der Schreinerei. Marion Loos tut aber viel mehr. Denn sie hört, spielt und stimmt auch. Die 22-Jährige ist Holzblasinstrumentenbauerin bei der Klarinettenbau-Meisterwerkstätte Foag im Haldenwanger Ortsteil Hafenhofen. Seit wenigen Wochen ist sie offiziell die Beste ihres Fachs in Bayern, seit wenigen Tagen sogar bundesweite Siegerin des Deutschen Handwerks. Auch wenn das eine beachtliche Auszeichnung ist, könnte man Loos eher als bescheidene Handwerkerin beschreiben. Unaufgeregt, aber fachlich versiert.