Betrunkener Radler stürzt bei Haldenwang und verletzt sich

Ein 45-Jähriger Fahrradfahrer kommt auf auf einem Radweg in Konzenberg zu Fall und zieht sich mehrere Verletzungen zu. Er hat zuvor reichlich Alkohol getrunken.

Obwohl er zu viel getrunken hatte, stieg am Samstag gegen 17 Uhr ein 45-Jähriger auf sein Fahrrad und befuhr den Radweg der Ritter-von-Konz-Straße in Konzenberg. Wie die Polizeiinspektion Burgau mitteilt, fuhr er zu schnell in eine Kurve, verlor dabei die Kontrolle und stürzte.

Bei dem Unfall erlitt er mehrere Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Als die Beamten der Burgauer Polizei den Unfall aufnahmen, stellten sie den Alkoholkonsum des Radlers fest. Deswegen wurde eine Blutentnahme veranlasst und ein Strafverfahren eingeleitet. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 300 Euro. (AZ)