Einschussloch am Fenster eines Wohngebäudes in Konzenberg

Die Polizei Burgau geht davon aus, dass ein unbekannter Täter mit einer Gaspistole auf ein Fenster geschossen hat. Wer hat etwas gesehen?

Bei Baustellenarbeiten ist am vergangenen Mittwoch ein Einschussloch mit fünf Millimetern Durchmesser am Fenster eines Wohngebäudes in der Lindenstraße in Konzenberg festgestellt worden. Ein bisher unbekannter Täter hat, gemäß der Spurenlage, im Zeitraum vom 10. Mai bis zum 15. Mai mit einer erlaubnisfreien Gaspistole auf das Fenster geschossen. Davon gehen die Beamten aus. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1000 Euro. Zeugenhinweise sollen unter Telefonnummer 08222 96900 an die Polizeiinspektion Burgau gerichtet werden. (AZ)