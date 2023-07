Haldenwang

vor 44 Min.

Es geht weiter: Aufwind für den Greifvogelpark Menter in Konzenberg

Plus Nach einigen harten Monaten öffnet der Greifvogelpark wieder. Die neue Leiterin Dajana Menter und ihr Team haben noch einiges zu tun. Manches wird neu sein.

Von Sophia Huber Artikel anhören Shape

"Solange der Adler jagt und fliegt, lebt diese Welt. Doch fliegt und jagt der Adler nicht mehr, stirbt diese Welt." Diese indianische Weisheit ist auf einem Holzbrett im Eingangsbereich des Greifvogelparks eingebrannt. Teilweise ist die Schrift etwas verblasst. Doch kein Spruch könnte besser das Lebenswerk der Familie Menter beschreiben. Fast wäre die Welt dort am Ortsrand von Konzenberg (Gemeinde Haldenwang) zusammengebrochen. Die aktuell rund 95 Vögel sind die Hauptattraktion und Einnahmequelle des Tierparks. Ende 2022 wurde es ruhig um diese Attraktion, manch langjähriger Besucher war sich gar nicht mehr sicher, ob sie jemals wieder öffnen wird. Doch jetzt gibt es gute Nachrichten für alle Greifvogelfans von nah und fern.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um den Inhalt von Facebook anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Meta Platforms Ireland Limited Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Seit Ende November war der Park für Besucherinnen und Besucher nur noch beschränkt geöffnet, der Grund: eine Kontrollaktion, die von Veterinäramt und Polizei durchgeführt wurde. Mehrere Vögel wurden damals beschlagnahmt, es war unklar, wie es weitergehen sollte. Denn neben dieser Aktion war und ist der Park immer noch geplagt von den Corona-Schließungen und deren Folgen. Dieses Lebenswerk aufzugeben, war für die Familie keine Option. Etwas früher als ursprünglich geplant gab es also Anfang des Monats einen Generationenwechsel. Die Tochter des bisherigen Leiters Martin Menter übernimmt nun die Leitung. Dajana Menter ist 36 Jahre alt und hat fünf Kinder. Sie sei Kunsthandwerkerin, Köchin in einem Kindergarten und Persönlichkeitstrainerin, erzählt sie an einem heißen Julitag in Konzenberg. Und seit Kurzem auch Greifvogelparkbesitzerin. Im Hintergrund wird geschraubt und geputzt, der Park für die Wiedereröffnung hergerichtet. Mittendrin ihr Vater. "Er wird heuer 60 Jahre alt und unterstützt mich noch im Hintergrund", sagt die Tochter. Er habe natürlich außerdem eine Bindung zu seinen Vögeln.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen