Grundsteuer: Das sind die neuen Hebesätze in der Gemeinde Haldenwang

Auch die Gemeinde Haldenwang hat in Bezug auf die Grundsteuerreform nun die Grundsteuerhebesätze für das Jahr 2025 festgesetzt. Bisher lagen diese bei der Grundsteuer A und B bei 310 von hundert. Würde man diese beibehalten, würde dies bei den noch nicht genau feststehenden Messbeträgen bei der Grundsteuer B eine Steigerung von etwa 81 Prozent bedeuten, war in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats zu erfahren. Dies hätte für die Gemeinde Einnahmen in Höhe von rund 284.000 Euro anstelle von bisher rund 158.000 Euro zur Folge.

Man sollte einnahmeneutral bleiben, die Bürgerinnen und Bürger sollten nicht noch mehr geschröpft werden und es gebe viele junge Familien, die sehr wohl jeden Euro umdrehen müssten, sprachen sich die einen Mitglieder des Gemeinderats dafür aus, den Hebesatz entsprechend zu senken. Die Gemeinde habe eher ein Ausgaben- statt ein Einnahmenproblem, schloss sich Peter Finkel an. Andererseits werde alles teurer, die Gemeinde habe vieles zu stemmen und brauche einen gesicherten Haushalt, waren andere Meinungen.

Mehrheitlich wurde letztlich beschlossen, den Hebesatz bei der Grundsteuer B auf 180 von hundert zu senken. Bei der Grundsteuer A verhält es sich umgekehrt. Hier wurde der Hebesatz auf 380 von hundert angehoben, womit die Gemeinde auch in diesem Bereich weitgehend einnahmenneutral bleibt.