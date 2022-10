Haldenwang reduziert im kommenden Jahr die Ausgaben

Plus Der Umbau des alten Kindergartens in Konzenberg wird günstiger. Abgespeckte Bauleistungen und verschobene Straßensanierungen unterstützen die Sparpläne.

Eine Woche zuvor hätte im Haldenwanger Gemeinderat der Doppelhaushalt für die Jahre 2022 und 2023 beschlossen werden sollen. Für 2023 hatte der Gemeinderat nicht zugestimmt, mit der Begründung, dass darüber zunächst beraten werden müsse und erst dann ein Beschluss gefasst werden könne. Dies sollte nun in der aktuellen Sitzung am Mittwoch geschehen. Die vorliegenden Haushaltszahlen waren jedoch die gleichen.