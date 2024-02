Haldenwang

15:56 Uhr

Haldenwanger Räte: Trotz Gesprächen mit Bürgermeisterin keine Einigung

Am westlichen Ortsrand von Haldenwang soll ein Gewerbegebiet entstehen. Im Gemeinderat gab es nun eine heftige Diskussion, was die Vorgehensweise bei den Grunderwerbsverhandlungen betrifft.

Plus Die Streitigkeit zwischen der ersten Bürgermeisterin und den Räten geht weiter. Letztere schreiben jetzt, es soll nicht um die Frage gehen, "wer recht hat".

Der Ärger in Haldenwang findet kein Ende: Erst vor wenigen Tagen hat sich Bürgermeisterin Doris Egger nach Vorwürfen von Gemeinderatsmitgliedern in einer Sitzung zu Wort gemeldet und die Abläufe aus ihrer Sicht geschildert. Jetzt meldet sich der "gesamte, geschlossene Gemeinderat Haldenwang" mit einer Stellungnahme zu Wort, die an unsere Redaktion ging. Man möchte damit "einige Anmerkungen machen und Klarstellungen vornehmen". Alle zwölf Räte haben ihren Namen darunter gesetzt.

Bei einem Gemeinderatsbeschluss ist es wie berichtet in der Januar-Sitzung zum Streit gekommen, bei dem aus dem Rat Vorwürfe gegen die Bürgermeisterin laut wurden. Es ging um den Grundstückserwerb für das geplante Gewerbegebiet.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen