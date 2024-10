Unbekannte brechen Autos in Haldenwang und Hafenhofen auf

In Haldenwang und Hafenhofen sind in der Nacht von Sonntag auf Montag elf Autos aufgebrochen worden. Im Laufe des Montages meldeten sich die Fahrzeugbesitzer bei der Polizeiinspektion Burgau. Bei allen wurde das vor dem jeweiligen Haus in Haldenwang und Hafenhofen abgestellte Auto durchsucht, aus zwei Fahrzeugen haben die unbekannten Täter Bargeld gestohlen. Alle Fahrzeuge wiesen keinerlei Beschädigungen auf. Die Beamten der Polizei Burgau nahmen die Ermittlungen auf. Personen, die in der Sonntagnacht Beobachtungen im Bereich Riedäcker in Haldenwang und im Bereich des südlichen Baugebietes an der Bürgermeister-Fink-Straße in Hafenhofen gemacht haben, werden geben, sich bei der Polizeiinspektion Burgau zu melden. Telefon: 08222/96900. (AZ)

