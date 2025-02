Straßengaudi meets Streetfood

Die Haldenwanger Gaudi veranstaltete zum zweiten Mal auf dem Rathausplatz in Haldenwang die Straßengaudi. Es gab mehrere Stände mit verschiedenen Leckereien und Getränken. Franz Rauner und sein Team bereiteten traditionell ihre Hamburger zu. Präsidentin der Haldenwanger Gaudi, Kerstin Rauner, war erfreut, dass sich das Wetter ohne Regen und Schnee präsentierte, gegen die Kälte gab es schließlich warme Kleidung. Die Präsidentin begrüßte die Besucher und stellte die Teilnehmer vor. Pünktlich um 11.11 Uhr begannen die Syrgensteiner Hüttagoischd´r zu spielen, da gab es schon heiße Rhythmen und die zahlreichen Besucher klatschten und schunkelten. Laut Veranstalter waren es über den Tag mehrere Hunderte Besucher. Gleich danach spielten die „Heiligs Blechle“ von Haldenwang auf – eine neu gegründete Musikkapelle, ein zusammengewürfelter Haufen von 18 bis 67 Jahren.

Icon Vergrößern Präsidentin Kerstin Rauner stellte die vielen Teilnehmer vor. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Präsidentin Kerstin Rauner stellte die vielen Teilnehmer vor. Foto: Ernst Mayer

Icon Galerie 59 Bilder Glücklicherweise ohne Regen und Schnee, dafür mit bester Stimmung, leckerem Essen, aufregenden Kostüme und tollen Darbietungen: Wer war bei der Straßengaudi dabei?

Einen großen Auftritt hatten die Lechana Gersthofen mit Lechana Monopoly. Da wurden etliche Straßen gekauft, hauptsächlich vom Prinzenpaar, das das Spiel auch gewann. Die Garde und die Showgruppe zeigten, was alles im Fasching geht. Dafür gab es viel Applaus. Die Offonia (Offingen) war ebenfalls mit der Garde vertreten. CC Harthausen mit ihrem Fanfarenzug und der Showtanzgruppe. Der Fanfarenzug Ichenhausen begeisterte ebenfalls mit ihrer Darbietung die vielen Besucher. Die Zusmarshauser Dance For Fun verführten die Zuschauer in den Zirkus Fantastik. Die Haldenwanger Gaudi war mit ihren Minis, kleiner Garde und dem kleinen Prinzenpaar Vanessa die Erste und Lukas der Zweite vertreten. Die Burgavia zeigte ihr Programm mit der Garde und dem Prinzenpaar. DJ Chrissi Held unterhielt die Besucher mit fetziger Musik zwischen den Auftritten. Aber es gab fast keine Pause. Die Haldenwanger Gaudi prämierte heuer wieder die schönsten Kostüme der Besucher. Die Vorführungen, Prämierungen fanden alle auf der überdachten Open Air Bühne statt.

Icon Vergrößern Mehrere Musikgruppen sorgten für gute Stimmung. Foto: Ernst Mayer Icon Schließen Schließen Mehrere Musikgruppen sorgten für gute Stimmung. Foto: Ernst Mayer