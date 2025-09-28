Halloween im Legoland: Das ist dieses Jahr alles im Freizeitpark in Günzburg geboten

Im Günzburger Legoland wird im Herbst wieder ausgiebig Halloween gefeiert. Vom 3. Oktober bis zum 9. November verwandelt sich das Freizeitparkresort in eine Welt voller Grusel-Highlights. An den Samstagen im Oktober hat das Resort bis 20 Uhr länger geöffnet und präsentiert seine Legoland-Parade ebenfalls im Zeichen von Halloween. Zum Abschluss der Saison am 8. November erleuchtet dann wieder ein Feuerwerk den Himmel über dem Miniland.

In diesem Jahr wartet eine Neuheit auf die Besucherinnen und Besucher, der Monster Trail. Dazu wurde die Halle des Fahrgeschäfts „Power Builder“ komplett neu dekoriert, heißt es in einer Pressemitteilung. Mutige Familien können hier das Labor des verrückten Professors, die Hexenküche und das dunkle Verlies von Lord Vampyre erkunden.

Legoland Günzburg: Gruselige Halloween-Highlights und Feuerwerk

Im Parkbereich Land der Ritter wird wieder eine Gruselstraße dekoriert, tausende Kürbisse sind im Park ausgestellt. Hexe Pimpinella verteilt in ihrer Hütte im verwunschenen Wald leckere Kleinigkeiten. Auch dieses Jahr gibt es eine große Bauaktion zu Halloween: Familien können gemeinsam jeden Tag Lego-Kürbisse bauen, die Stein für Stein zu Deutschlands größtem Lego-Kürbisfeld heranwachsen sollen. Im Kino des Legolands ist täglich der 4D-Film „Die Monster sind los!“ zu sehen.

Höhepunkt ist am 31. Oktober. Hier wird es einen Kinder-Kostümwettbewerb geben, eine Tanzparty und eine Aktion, bei der Kürbisse bemalt werden können. Das große Finale steht dann am Samstag, 8. November, an, wenn gegen 19 Uhr das Feuerwerk entzündet wird und damit die Saison im Freizeitpark endet. Danach macht Legoland mehrere Wochen Pause, bevor am 28. November die Wintersaison beginnt. Wie berichtet, erwartet die Besucherinnen und Besucher vom 28. November bis zum 6. Januar erwartet Familien in dem Günzburger Freizeitpark wieder eine Winterwelt. (AZ)