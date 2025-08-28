Icon Menü
Hans Reichhart plant erneute Kandidatur als Landrat im Kreis Günzburg 2026

Landkreis Günzburg

„Sie sind jetzt nicht mehr sicher“: Warum Landrat Reichhart trotz solcher Mails wieder antritt

Hans Reichhart (CSU) möchte anders als einige seiner Kollegen bei der Kommunalwahl 2026 wieder antreten. Im Interview spricht er über kommende Schwerpunktthemen.
Von Rebekka Jakob
    Seit fünf Jahren ist Hans Reichhart (CSU) Landrat des Landkreises Günzburg. Dieses Amt möchte er auch nach der Kommunalwahl 2026 weiter ausüben. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

    Vier von zehn Landrätinnen und Landräten in Schwaben wollen im kommenden Jahr bei der Kommunalwahl nicht mehr antreten. Sie selbst gehören nicht dazu. Was hat Sie dazu bewogen, weiterzumachen?
    HANS REICHHART: Gerade in den nächsten ein, zwei Jahren steht bei uns im Landkreis nochmal ganz viel an. Das Amt als Landrat ist der Posten, in dem man am allermeisten gestalten kann, wenn man gestalten möchte.

