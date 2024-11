Rund 70 Gramm Haschisch bei Kontrolle in Ichenhausen entdeckt

In Ichenhausen hat die Polizei in der Nacht auf Montag eine rund 70 Gramm schwere Haschischplatte in einem Fahrzeug sichergestellt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle hielten die Beamten gegen 23.45 Uhr im Bereich der Kötzer Straße ein Auto auf, in dem fünf Leute saßen. Der 35-jährige Fahrer gab an, vor wenigen Tagen Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Ein Drogentest war jedoch negativ. Obwohl die Beamten einen deutlichen Cannabisgeruch aus dem Fahrzeug wahrnahmen, beteuerten alle fünf Insassen, keine Drogen dabei zu haben.

Bei der Durchsuchung des Autos stießen die Polizisten auf die verpackte Haschischplatte. Der 25-jährige Beifahrer sagte, dass es sich um seine Betäubungsmittel handelt. Gegen ihn läuft jetzt ein Strafverfahren. Zudem stellte die Polizei fest, dass ein 38-jähriger Mitfahrer zur Aufenthaltsermittlung ausgeschrieben ist. Der Mann war in der Vergangenheit aufgrund mehrerer Diebstähle aufgefallen. Die Staatsanwaltschaft hatte eine Fahndungsnotierung für ihn veranlasst, da sein aktueller Wohnort nicht bekannt war und sein Strafverfahren so nicht weitergeführt werden konnte. Die Beamten dokumentierten seine aktuelle Anschrift und Erreichbarkeit, bevor sie ihn entließen. (AZ)