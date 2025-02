Nur 13 Dolmetscher in Schwaben: „Wir brauchen Kommunikation“

Heike Heubach sieht sich als Kämpferin für die Inklusion. „Ich stehe auf, wenn mir etwas nicht gefällt“, erklärte sie ihren Zuschauerinnen und Zuschauern in Günzburg. Und da ist vieles, was der ersten gehörlosen Bundestagsabgeordneten aktuell überhaupt nicht gefällt. Zum Beispiel, dass viel zu häufig über anstatt mit Menschen mit Behinderung gesprochen werde. Dass es zu wenig Gebärdendolmetscher gebe, auch in Schulen und Krankenhäusern. Und dass das Wort Inklusion nicht im Grundgesetz verankert ist. An diesem Abend soll nicht über, sondern mit den gehörlosen Menschen gesprochen werden.

