Kötz bietet die beste Gesundheitsversorgung im Landkreis Günzburg

Die Mittelschwabenbahn hält zwischen Kleinkötz und Großkötz. Viele wünschen sich eine bessere Verkehrsanbindung in andere Orte.

Plus Sogar vor Krumbach und Günzburg liegt die Gemeinde Kötz, wenn es um die Gesundheitsversorgung geht. Bei anderen Themen, wie dem Verkehr, gibt es Kritik.

Die Kötzerinnen und Kötzer fühlen sich in Sachen Gesundheit offenbar bestens versorgt: Bei unserem Heimat-Check haben sie ihre Gemeinde in Sachen Gesundheit mit 6,9 von zehn möglichen Punkten an die Spitze aller Kommunen im Landkreis Günzburg gewählt. Damit liegt die gut 3200 Einwohner zählende Gemeinde noch vor den Städten Ichenhausen (6,7) Günzburg (6,6) und Krumbach (5,5). Auf dem Gesundheitssektor hat Kötz aber auch einiges zu bieten: Unter anderem eine große hausärztliche Gemeinschaftspraxis, Zahnärzte, Apotheke und Physiotherapiepraxis.

