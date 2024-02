Stube, Stadel oder Saal: Diese Hochzeits-Locations empfehlen Fotografen

Von Celine Theiss - 06:00 Uhr

Wo lässt es sich im Landkreis Günzburg besonders schön heiraten? Zwei Hochzeitsfotografen aus der Region geben Tipps für Brautpaare oder die, die es werden wollen.

Nur wenige Dinge einer Hochzeit sind so wohlüberlegt, wie die Wahl der Location. In Zeiten, in denen freie Trauungen immer mehr an Bedeutung gewinnen, benötigt es geeignete Örtlichkeiten. Einige Locations im Landkreis Günzburg bieten freie Trauungen auf ihrem Gelände an. Vor allem Fotografen wie Tobias Atzkern aus Thannhausen und Jürgen Kappelmeier aus Bubesheim sehen regelmäßig die unterschiedlichsten Hochzeits-Locations und kennen daher die begehrtesten Orte in der Region zum Heiraten. Wir haben sie nach ihren Tipps gefragt.

Lenderstuben in Balzhausen

Der neu gestaltete Außenbereich der Lenderstuben in Balzhausen ist beliebt für freie Trauungen. Foto: Manuel Emme

Die Lenderstuben in Balzhausen ist wohl eine der beliebtesten Hochzeits-Locations im Landkreis – auch für die Fotografen. Der rustikale Schwabenstadel lädt zum gemütlichen Beisammensein ein und bietet für bis zu 160 Personen Platz. In anderen Räumen und im Biergarten kann ebenfalls Hochzeit gefeiert werden. Für Atzkern ist der neu gestaltete Außenbereich ausschlaggebend, der zum einen eine freie Trauung ermöglicht und zum anderen schöne Fotomotive bietet. Im dazugehörigen Hotel können Gäste übernachten.

