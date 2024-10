Pfarrgemeinderat Hochwang spendet für Kindergarten St. Martin

Der Pfarrgemeinderat Heilig Kreuz aus Hochwang freut sich, eine Spende in Höhe von 600 Euro an den vom Hochwasser geschädigten Kindergarten St. Martin in Günzburg überreichen zu können. Diese Summe wurde durch die Spendenbereitschaft der Gemeindemitglieder beim Pizzaessen nach einer Wortgottesfeier aufgebracht. Ein besonderer Dank gilt allen Helferinnen, Helfern und Spenderinnen, die diese Aktion unterstützt und damit einen wertvollen Beitrag zur Unterstützung des Kindergartens St. Martin geleistet haben. In Zeiten wie diesen ist gegenseitige Unterstützung innerhalb der Kirche von größter Bedeutung. Gerade die jüngsten Ereignisse, wie das verheerende Hochwasser, zeigen, wie wichtig Solidarität und Hilfe füreinander sind. Mit unserer Spende möchten wir den Wiederaufbau des Kindergartens in Günzburg unterstützen und den betroffenen Familien und Kindern eine schnelle Rückkehr in ihren Alltag ermöglichen. Text: Angelika Paintner/Foto: Carmen Elsäßer

St. Martin Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwang Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Hochwasser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis