Hochwasser im Landkreis Günzburg: So ist die aktuelle Lage

In der 60-igern und davor gab es solche Hochwasser auf der Donau regelmäßig nach der Schneeschmelze, wenn die Iller und die anderen Nebenflüsse wie auch die Schwäbische Alb zusätzlich Wasser einbrachte. Nach Wasserrückgang konnte man auf den Wiesen und Äcker die Fische aufsammeln. Mit Ausbaumaßnahmen in der Flurbereinigungen und Wasserwirtschaft bekam man diese saisonalen Fluten in den Griff. Durch den natürlichen Klimawandel und Erwärmung der Meere erhalten wir mittlerweile tropische Regenfälle mit intensiven Mengen in kurzer Zeit.



Den Klimawandel kann der Mensch nicht stoppen, aber durch wirksame und kurzfristige Maßnahmen die Umwelt schonen: Entfernung der dunklen Asphaltbeläge, die Wärme abgeben, Einführung der Kernenergie und Halbierung der Weltbevölkerung von 8 Milliarden auf 4 im 1. Schritt.



Problem: Bei der Reduzierung der Weltbevölkerung werden sich keine Freiwillige melden.



