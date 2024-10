Vermisster Feuerwehrmann: Was seit den Suchaktionen im Sommer passiert ist

Vier Monate nach dem Verschwinden einer 59-jährigen Frau aus dem Bereich Oberstdorf ist ihre Leiche am Sonntag auf einer Kiesbank an der Iller gefunden worden. Die Kriminalpolizeiinspektion Kempten veranlasste die Obduktion der aufgefundenen Leiche, die rechtsmedizinische Untersuchung ergab die Identität der Frau, die seit Anfang Juni 2024 als vermisst galt. Die Zeitspanne der Suche erinnert an die Geschichte des inzwischen 23-Jährigen aus Offingen, der Anfang Juni, als das Hochwasser über den Landkreis hereinbrach, als Einsatzkraft Menschenleben retten wollte, von einem Boot fiel und seitdem unauffindbar ist.

