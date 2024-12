Zwei Verkehrsunfälle in Günzburg und Bibertal: Eine leicht verletzte Person und hoher Sachschaden

In Günzburg und in Bibertal haben sich am Mittwochvormittag nach Angaben der Polizei zwei Verkehrsunfälle ereignet. In Bibertal befuhren ein 47-Jähriger und ein 34-Jähriger gegen 7.20 Uhr hintereinander den Kötzer Weg. Als der 34-Jährige verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte das der 47-Jährige zu spät. Er fuhr dem vorausfahrenden Pkw auf. Dadurch entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von rund 500 Euro. Zudem zog sich der 34-Jährige leichte Verletzungen zu. Er musste jedoch nicht ärztlich behandelt werden.

Zusammenstoß führt zu Sachschaden in Höhe von 2500 Euro

In Günzburg kam es wenige Stunden später zu einem weiteren Verkehrsunfall: Ein 30-Jähriger fuhr gegen 11 Uhr auf dem westlichen Bahnweg in Richtung Günzburg. Vor ihm verpasste ein 53-jähriger Autofahrer eine Hofeinfahrt und hielt plötzlich an. Er setzte laut Polizei unvermittelt mit seinem Pkw zurück und übersah den Transporter hinter sich. Die Fahrzeuge stießen zusammen. Der Sachschaden beträgt rund 2500 Euro. Beide Männer blieben unverletzt, ihre Fahrzeuge waren weiterhin fahrbereit. (AZ)