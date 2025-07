„Einfach hängen gelassen“: In Günzburg halten kaum noch ICE-Züge

Eine Bahnfahrt kann Pendlerinnen und Pendlern den letzten Nerv rauben. Eine Störung der Oberleitung hier, eine Verspätung aus vorheriger Fahrt dort – die Stimmung im Zug landet da schnell im Keller. Zuletzt machten zwei ICE-Züge der Deutschen Bahn von sich reden, weil sie den Halt in Günzburg verpasst hatten. In den vergangenen Tagen blieben erneut viele Passagiere verdutzt am Gleis zurück – dieses Mal aber nicht etwa, weil man vergessen hätte, in Günzburg zu stoppen. Wegen Bauarbeiten fällt der Halt größtenteils ganz bewusst aus. Pendlerinnen und Pendler, die auf der Strecke bleiben, zeigen sich empört.

Bis zum 15. August finden an den Gleisen und Weichen Bauarbeiten statt. In dieser Zeit ist die Strecke darum nur eingeschränkt befahrbar. Darum kommt es in beiden Richtungen zu Fahrplanänderungen. Auch Passagiere des Nahverkehrs, die etwa mit Zügen der Arverio unterwegs sind, erleben in diesem Zeitraum teils enorme Verspätungen. Zeitweise ist zwischen Burgau und Gessertshausen nur ein Gleis befahrbar, heißt es immer wieder bei Durchsagen durch haltende Züge.

Halte in Günzburg würden das Fahrplankonzept sprengen

Wer den Fernverkehr nutzt, kommt allerdings gar nicht erst so weit. Laut einer Sprecherin der Deutschen Bahn können nicht alle Züge über den gewohnten Laufweg verkehren und müssen teilweise umgeleitet werden oder entfallen. Wegen der reduzierten Streckenkapazität müssen die Züge einen strikt vorgegebenen Fahrplan einhalten, so die Begründung der Bahn-Sprecherin. „Es ist den meisten verbleibenden Fernverkehrszügen aufgrund der Baustellensituation nicht möglich, zusätzlich in Günzburg zu halten.“ Zusätzliche Halte würden die Fahrlagen verändern und das enge Fahrplankonzept sprengen. Allerdings würden „insbesondere am Tagesrand“ einzelne ICE- und EC-Züge in Günzburg halten.

Icon Vergrößern Unter einem YouTube-Video hat Thomas Kilian in einem Kommentar seinen Unmut über die aktuellen Fahrplanänderungen zum Ausdruck gebracht. Die Bahn reagiert gelassen, man komme schließlich auch anders "ganz gut" nach München. Foto: Thomas Kilian Icon Schließen Schließen Unter einem YouTube-Video hat Thomas Kilian in einem Kommentar seinen Unmut über die aktuellen Fahrplanänderungen zum Ausdruck gebracht. Die Bahn reagiert gelassen, man komme schließlich auch anders "ganz gut" nach München. Foto: Thomas Kilian

Thomas Kilian bringt das nicht viel. Er schildert, dass sich seine reguläre Pendelzeit nach München von einer Stunde wegen der entfallenden ICE-Halte in Günzburg ungefähr verdoppelt. Bei einem Anruf unserer Redaktion ertönen im Hintergrund die vertrauten Durchsagen – wie der Zufall es will, steht Kilian gerade am Bahnhof und wartet auf einen alternativen Zug.

Pendlerinnen und Pendler sind verärgert über den veränderten Fahrplan

Wenn doch einmal ein Zug in Günzburg hält, werde er, wie etwa der Eurocity, über Donauwörth umgeleitet. Diesen möchte Kilian nehmen, auch wenn es deutlich länger dauert, bis er bei der Arbeit ankommt. „Wer fixe Arbeitszeiten hat, bekommt mit diesem Fahrplan jetzt wirklich Probleme“, weiß der Günzburger. 19.966 Menschen verlassen laut der aktuellen Pendlerstatistik der Agentur für Arbeit täglich den Landkreis Günzburg, um zur Arbeit zu fahren.

Am Nachmittag fahren derzeit trotz stündlicher Verbindung zwischen München und Ulm keinerlei Züge der Deutschen Bahn den Günzburger Bahnhof an, sondern rauschen direkt weiter. „Absolut unverständlich“, findet Kilian. Pendlerinnen und Pendler, aber auch Touristen, die etwa das Legoland besuchen möchten, kommen laut ihm mit den Zügen in den späteren Abendstunden nicht wirklich weiter. Frühzeitige Informationen oder eine Entschädigung habe es nicht gegeben.

Die Strecke ist am 9. und 10. August vollständig gesperrt

Damit konfrontiert verweist die Sprecherin auf die Baustellen-Website der Deutschen Bahn und gibt an, dass betroffene Pendlerinnen und Pendler die Möglichkeit hätten, sich bezüglich Entschädigungen und Kulanzregelungen an das Abo-Center zu wenden. Im Fall von Kilian blieb dieser Versuch seinen eigenen Angaben nach bislang erfolglos. „Es ist schon schade, wie man uns Günzburger einfach hängen lässt“, sagt er.

Am Wochenende des 9. und 10. August stehen die Züge dann kurzzeitig vollends still: Es kommt laut der Sprecherin zu erheblichen Einschränkungen, da die Strecke an diesem Wochenende im Zuge der Bauarbeiten vollständig gesperrt werden muss.