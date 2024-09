62-jährige Fahrerin missachtet Stopschild in Ichenhausen und verletzt Senior

Eine 62-jährige Autofahrerin verursachte am Dienstag in Ichenhausen einen Verkehrsunfall, bei dem sich ein 76-jähriger Verkehrsteilnehmer verletzte. Die Frau war laut Polizeiangaben auf der Friedenstraße in Richtung Adolf-Kolping-Straße unterwegs. Währenddessen befuhr im Querverkehr der 76-jähriger Autofahrer die Ettenbeurer Straße stadtauswärts. Die Fahrerin übersah das Fahrzeug des Mannes, beim Überqueren kam es zum Zusammenstoß. Die Vorfahrt ist an dieser Kreuzung durch ein Stopschild in der Friedenstraße geregelt, dies wurde laut Polizeiangaben durch die Unfallverursacherin missachtet. Der Mann klagte nach dem Aufprall über Schmerzen im Oberkörper und kam zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Die 62-Jährige blieb unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 22.000 Euro. Die Polizei Günzburg hat die Ermittlungen gegen die Frau wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen. (AZ)