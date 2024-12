Adventsbesuch in der Partnerstadt Valeggio

Kürzlich startete aus dem morgendlich kalten Dunkel Schwabens über die mit einem Hauch von Schnee bedeckten Alpen in die sonnige Wärme ihrer Partnerstadt im Veneto eine Abordnung des Vorstandes des Partnerschaftsvereins Ichenhausen zum Adventsbesuch mit Arbeitssitzung zur Planung der Begegnungen. Als offizieller Vertreter der Stadt nahm der dritte Bürgermeister Hubert Schuler teil. Unterwegs legte die elfköpfige Gruppe einen Zwischenstopp im geschichtsträchtigen Trient zum Bummel über die beiden in die beeindruckende Kulisse zwischen Dolomiten und historischen Monumenten eingebetteten Weihnachtsmärkte ein. Dort bewunderten sie die in den Holzhütten angebotenen Südtiroler kulinarischen und handwerklichen Spezialitäten. Der Abend in Valeggio war der Vertiefung der freundschaftlichen Beziehungen zwischen Vertretern der beiden Partnerstädte gewidmet. Entsprechend der Redewendung „La tavola unisce!“ – „Essen vereint!“ – geschah das bei einem vorzüglichen Festmahl im feierlich dekorierten Ristorante „Alla Borsa“ organisiert durch Heinz Schiller, dem zweiten Vorstandsvorsitzenden des Partnerschaftsvereins Ichenhausen. Seinen Ausklang fand der Tag bei der Begegnung mit Repräsentanten der Stadt Valeggio anlässlich des fünfzigjährigen Jubiläums der örtlichen Wirtschafts- und Touristikorganisation Pro Loco. Der Tag darauf galt der Planungsarbeit. Mitglieder des Direktoriums des Komitees aus Valeggio diskutierten mit der Ichenhausener Delegation die anstehenden Aktivitäten 2025. Ein Schwerpunkt war die Motivierung junger Menschen zur Weiterführung der binationalen Freundschaften. Den emotionalen Höhepunkt des Besuchs erlebte die Gruppe bei der beeindruckenden Einstimmung auf die bevorstehende Adventszeit mit Lichterpfad und Entzünden der Lichter an der Metasequoia im Borghetto und dem Besuch des „Mercatino Natale“ in Valeggio, bevor sich die elf Ichenhausener wieder auf den Nachhauseweg begaben. Text/Foto: Maria Brendemühl

