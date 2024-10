Anne Frank Ausstellung kommt nach Ichenhausen

Vor gut 80 Jahren bekommt das jüdische Mädchen Anne Frank zu ihrem 13. Geburtstag ein Tagebuch geschenkt. Das Tagebuch von Anne Frank ist heute das meistgelesene Buch über den Holocaust und gleichzeitig ein sehr persönlicher Einblick in die Gedankenwelt des jungen Mädchens, das so gerne Schriftstellerin geworden wäre. Das Bayerische Schulmuseum Ichenhausen zeigt von 23. November bis 5. Januar 2025 die Ausstellung „Deine Anne – ein Mädchen schreibt Geschichte“, eine Leihgabe aus dem Anne Frank Zentrum, Berlin.

Die Ausstellung erzählt vom Mädchen Anne, von ihrem Leben und der Zeit, in der sie gelebt hat: von den ersten Jahren in Frankfurt am Main und der Flucht vor den Nationalsozialisten, über die Zeit in Amsterdam – ihrer zunächst glücklichen Kindheit und der schweren Zeit im Versteck – bis zu den letzten schrecklichen sieben Monaten in den Lagern Westerbork, Auschwitz und Bergen-Belsen.

Darüber hinaus wendet sich die Wanderausstellung direkt an Jugendliche heute mit Fragen zu Identität, Gruppenzugehörigkeit und Diskriminierung: Wer bin ich? Wer sind wir? Wen schließe ich aus? Ausgehend von der Frage „Was kann ich bewirken“ ermutigt die Ausstellung zum Einsatz für Gleichberechtigung, Demokratie und gegen Diskriminierung. Das Herzstück der Ausstellung ist die aktive Einbeziehung Jugendlicher, die sich zu Guides ausbilden lassen und andere junge Menschen sowie erwachsene Gäste durch die Ausstellung führen werden. Aus dem Landkreis Günzburg haben sich über 30 Jugendliche angemeldet, um sich zu Guides ausbilden zu lassen.

Klassen aller Schularten ab Jahrgangsstufe 8 sind eingeladen, in den Wochen vom 25. November bis 20. Dezember die Ausstellung zu besuchen. Auch Erwachsenengruppen können sich zu Führungen anmelden. Buchungen nimmt das Team des Schulmuseums entgegen unter 08223/ 6189 oder schulmuseum@ichenhausen.de. Weitere Informationen gibt es unter www.schulmuseum-ichenhausen.de (AZ)