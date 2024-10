Atempause – Musik, Inspiration, Gebet und Begegnung in Ichenhausen

Für zahlreiche Besucherinnen und Besucher ist der letzte Donnerstag im Montag ein lieb gewordener „Pflichttermin“. Jeweils um 20 Uhr beginnt in der Stadtpfarrkirche in Ichenhausen die „Atempause“. Musik, Inspiration, Gebet und Begegnung, eine Stunde genießen, zur Ruhe kommen, dem Alltag entfliehen. Jeden Monat erwartet die Besucherinnen und Besucher ein anderes Thema. So auch letzten Donnerstag. Mit dem Thema: Mit DIR –zum WIR. Stadtpfarrer Frank Geilich, Kaplan Vipin Christy und das Atempauseteam begrüßten gemeinsam mit dem Kreativchor Waldstetten unter der Leitung von Katrin Lipowsky-Mader alle Besucher. Schon das Plakat informierte über das Thema: Die große Solidarität bei der diesjährige Flutkatastrophe in unserem Landkreis stand im Mittelpunkt. So war auch der Geschäftsführer der Caritas Günzburg, Mathias Abel, zu Gast in der Atempause. Er berichtete mit Bildern über das Geschehen, über die große Hilfsbereitschaft, aber auch über die große Not, die überall noch gegenwärtig ist. Alle Beteiligten, auch der Kreativchor Waldstetten gestalteten und umrahmten diesen Abend unentgeltlich. Auch darin steckt ein großes WIR. So beschloss das Team der Atempause, die Spenden dieses Abends an die Caritas zu geben. Alle Besucherinnen und Besucher der Atempause zeigten sich mit insgesamt 802 Euro sehr spendabel. Mit einem großen Vergelts Gott und dem Segen Gottes verabschiedeten Pfarrer Geilich und Kaplan Vipin die Besucher. Die nächste Atempause findet in Ichenhausen am Donnerstag den 31. Oktober statt. (AZ)

Atempause Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Gebet Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis