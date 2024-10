Autofahrer übersieht 17-jährige Radfahrerin

Am Montag, gegen 13.20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall in Ichenhausen an der Kreuzung Deubacher Straße/Bei der Sandhühl. Ein 64-jähriger Autofahrer kam aus Richtung Bei der Sandhühl und wollte rechts in die Deubacher Straße abbiegen, hierbei nahm er einer von rechts kommenden 17-jährigen Fahrradfahrerin, die mit ihrem Pedelec auf der Deubacher Straße unterwegs war, die Vorfahrt. Es kam zum Zusammenstoß. Die 17-Jährige klagte anschließend über Schmerzen in der Schulter und kam zur Abklärung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 2500 Euro. Die Polizei Günzburg hat nun ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Unfallverursacher eingeleitet. (AZ)

