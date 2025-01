Autofahrerin wird bei nächtlichem Auffahrunfall leicht verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Mittwochabend in Ichenhausen ist eine Frau leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war die Autofahrerin gegen 22 Uhr auf der Ettenbeurer Straße in westlicher Richtung unterwegs. Als sie verkehrsbedingt abbremsen musste, erkannte dies ein hinter ihr fahrender 46-Jähriger zu spät und fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Durch den Aufprall erlitt die Frau leichte Verletzungen. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 1800 Euro. (AZ)

