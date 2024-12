Beste Bildung im Mittelpunkt – Weihnachten verbindet

In einer Zeit, in der es viele Gründe gibt, sich zu fürchten, ist es die Botschaft der Weihnacht, die uns immerzu ermutigt: „Fürchte dich nicht!“. Diese hoffnungsvolle Botschaft möchte die KEG Bayern mit Unterstützung des Bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder in die Herzen der Kinder und Jugendlichen tragen. Daher waren alle Kinder und Jugendliche in Bayern aufgerufen, ihre persönliche Weihnachtskarte an den Ministerpräsidenten zu gestalten. Mehr als 220 bunte, kreative Karten kamen aus allen Ecken des Freistaates. Unter allen Teilnehmenden gewann Laura Cvirn, eine Schülerin der Mittelschule Ichenhausen, mit ihrer liebevoll gestalteten Karte, die von einem Teddybären geziert wird. Als Gewinnerin durfte sie mit den anderen Teilnehmern der MSI und der betreuenden Lehrkraft Frau Straub die Bayerische Staatskanzlei besuchen und ihre Karte persönlich an den Bayerischen Ministerpräsidenten übergeben. Im Sinne der politischen Bildung erhielten die Schülerinnen und Schüler im Anschluss eine Führung durch die Staatskanzlei. Die KEG Bayern freut sich, dass das „Gewinnerbild“ der Schülerin auch das Cover der diesjährigen KEG-Weihnachtskarte zieren wird, die bundesweit verschickt wird. „Eine schöne Idee! Ich habe mich sehr über den Besuch aus der Mittelschule Ichenhausen gefreut. Der Malwettbewerb war der Aufhänger, um mit den Kindern in der Verfassungsviertelstunde über den Staatsaufbau zu sprechen“, sagte Söder und wünschte allen ein frohes Weihnachtsfest. Landesvorsitzender Goppel betonte erneut, dass es unsere Kinder und Jugendlichen sind, die unsere Zukunft gestalten. In der KEG Bayern wird man daher nicht nachlassen diesen - mit unseren engagierten Mitgliedern aus Kita, Schule und Hochschule - beste Bildungschancen zu ermöglichen. Text: KEG Bayern/Foto: Bayerische Staatskanzlei

