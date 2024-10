Das „Gedächtnisinstitut“ bewahrt mehr als Bücher und Papiere

Ist ein Bibliothekar mit Leidenschaft gesegnet? Mit dieser Frage stieg Rafael Seligmann in das Synagogengespräch mit Klaus Ceynowa, dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek, ein. Damit waren in der ehemaligen Synagoge Ichenhausen die Weichen gestellt für ein sehr informatives Gespräch über die umfangreichen Möglichkeiten und auch die Grenzen der Bewahrung von schriftlichem Kulturerbe, großen Sammlungen und wissenschaftlicher Literatur für kommende Generationen bis in die Ewigkeit.

Claudia Jahn Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rafael Seligmann Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis