Deutsch-französische Freundschaft am Volkstrauertag

Auf Einladung des Ichenhauser Bürgermeisters Robert Strobel nahm der Bürgermeister der französischen Partnerkommune St. Germain le Fouilloux, Marcel Blanchet, an der Volkstrauertagsveranstaltung in Ichenhausen teil. Gemeinsam gedachten die beiden Bürgermeister den Opfern aller Kriege und Gewalt weltweit am Kriegergedächtnisbrunnen auf dem Marktplatz von Ichenhausen. „Warum denn die vielen Millionen Toten der Kriege nicht ausgereicht haben, die Menschen von der Sinnlosigkeit von weiteren Kriegen zu überzeugen und solche zu verhindern, stattdessen jetzt auch in der zu Europa gehörenden Ukraine und im Nahen Osten Kriege geführt werden?"“ fragte das Ichenhausener Stadtoberhaupt. Dass Feindschaft und Hass überwunden werden können, zeige gerade das deutsch-französische Verhältnis. Aus der "Erbfeindschaft" hat sich nach dem Zweiten Weltkrieg eine tiefe Freundschaft zwischen den beiden Ländern entwickelt.

Bürgermeister Marcel Blanchet aus St. Germain le Fouilloux dankte der Stadt Ichenhausen für die Einladung, der er sehr gerne gefolgt ist, "um gemeinsam der Opfer der Kriege zu gedenken, Versöhnung, Verständigung und Frieden zu feiern". Er hob die Freundschaft zwischen Ichenhausen, Changé und St. Germain le Fouilloux hervor, die einen wertvollen Mosaikstein in der

deutsch-französischen Freundschaft darstelle. (AZ)