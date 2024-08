Deutsch-französische Jugendbegegnung stärkt den europäischen Gedanken

Das Komitee des Partnerschaftsvereins Ichenhausen begrüßte sieben Jugendliche mit ihrem Betreuer aus den französischen Partnerstädten Changé und St. Germain le Fouilloux in Ichenhausen. Auch acht deutsche Jugendliche mit ihren Eltern erwarteten ihre Gäste am Changé-Platz vor dem Rathaus. Die Jugendgruppe startete am nächsten Morgen in Richtung Allgäu. Drei Tage verbrachte die Gruppe rund um Oberstsdorf, untergebracht in einer Jugendherberge. Der Besuch der Breitachklamm, die Besichtigung der Skiflugschanzen, der Allgäu Coaster, der Besuch eines Erlebnisbades, auf dem Rückweg noch der letzte Blick auf die Königsschlösser und als krönender Abschluss die Überquerung der Brücke „Highline 179“ standen auf dem Programm. Nach diesem dreitägigen erlebnisreichen Aufenthalt, so ganz unter sich, ging das Programm am Donnerstag in Ichenhausen und Umgebung weiter. Shoppen in Ulm mit der Turmbesteigung des Ulmer Münsters, einer lebendigen und aktiven Führung in unserem Bayrischen Schulmuseum, einem Empfang in unserem Rathaus durch den dritten Bürgermeister Hubert Schuler, einer Fahrt zum Waldseilgarten in Wallenhausen, Brezen backen in der Bäckerei Kieble und dem Besuch der Straußenfarm in Leipheim machten auch die Tage in Ichenhausen zu einem Erlebnis.

Ein Rockkonzert begeisterte die Jugendlichen im Schlosshof Ichenhausen. So verging eine Woche mit Freunden viel zu schnell. Am Samstag lud Gabi Rau, Sprecherin des Komitee Changé und ihr Team zu einem gemeinsamen Abschlussabend ein. Die Jugendlichen überraschten mit einer PowerPoint-Präsentation. Dieser Abend gab auch die Gelegenheit, sich bei allen Beteiligten zu bedanken. Ein besonderer Dank galt dem Referenten für Städtepartnerschaften Armin Kieble mit seiner Frau Sabine. Beide haben die Gruppe die gesamte Woche im Allgäu und in Ichenhausen begleitet. Am Sonntag verabschiedeten alle ihre französischen Freunde wieder in Richtung Heimat. Eine gelungene deutsch-französische Jugendbegegnung ging zu Ende.