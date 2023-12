Ichenhausen

Diese Ehrenamtlichen haben sich besonders um Ichenhausen verdient gemacht

Plus Nach langer Pause verleiht die Stadt Ichenhausen wieder Ehrenurkunden für herausragendes bürgerschaftliches Engagement. Was die vier Geehrten geleistet haben.

Von Heike Schreiber

Es war eine besondere Feierstunde in mehrfacher Hinsicht, die am Dienstagabend im Rathaus Ichenhausen abgehalten wurde. Nach drei Jahren Pause infolge der Corona-Pandemie konnte Bürgermeister Robert Strobel wieder Ehrenurkunden für bürgerschaftliches Engagement verleihen. Dafür wählte die Stadt bewusst den "Welttag des Ehrenamtes". Eigentlich werden pro Jahr nur drei Persönlichkeiten geehrt, diesmal waren es ausnahmsweise vier. Und dieses Quartett bekam nicht nur erstmals die Auszeichnung überreicht, die vier erlebten noch eine zweite, unerwartete Premiere.

Die Stadt Ichenhausen hat für besondere Verdienste eine ganze Reihe von Auszeichnungen vorgesehen. Besonders am Herzen liegt Bürgermeister Robert Strobel aber die Ehrenurkunde, wie er es selbst vor einigen Jahren gegenüber unserer Redaktion formulierte. Diese verleiht die Stadt seit 2016 an Personen, die sich im bürgerschaftlichen Engagement besonders verdient gemacht haben. Strobel betonte in der Feierstunde im Rathaus, dass jede Kommune von den Ehrenamtlichen lebe und profitiere. Sie seien ein "großer Gewinn", viele Bereiche der Gesellschaft wären ohne ihr Mitwirken gar nicht denkbar. "Was engagierte Bürgerinnen und Bürger freiwillig einbringen, das ist kein nettes Plus. Es ist ein unverzichtbarer Bestandteil unserer Bürgerkultur, weil es das Leben auch in unserer Stadt heller und stimmiger macht", hob Strobel hervor, bevor er die vier Hauptpersonen des Abends näher vorstellte.

