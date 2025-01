Brand wütet in Einfamilienhaus: Familienmutter rettet sich mit drei Kindern

In den frühen Abendstunden des Dienstagnachmittags ist es in der Ulmer Straße in Oxenbronn, einem Stadtteil von Ichenhausen, zu einem Brand eines Einfamilienhauses gekommen. Laut Aussage des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West wurde der Brand um 17.24 Uhr gemeldet, hohe Flammen, die aus dem Dach schlugen, seien von Weitem sichtbar gewesen. Durch schnelles Handeln konnte sich die Familienmutter mitsamt ihren drei Kindern aus dem Gebäude in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehren bekämpften den Brand mit zahlreichen Kräften unter Einsatz von Atemschutz und einer Drehleiter. Nach ersten Angaben wurde niemand verletzt. Der Rettungsdienst rückte zunächst ebenfalls mit mehreren Rettungswagen, Notarztfahrzeug und Einsatzleiter Rettungsdienst an, konnte aber nach erster Lagebeurteilung bis auf einen Rettungswagen, der zur Absicherung der Einsatzkräfte vor Ort blieb, wieder abrücken. Die Ortsdurchfahrt musste für die Einsatzmaßnahmen komplett gesperrt werden.

Um 21 Uhr war der Kriminaldauerdienst laut Polizei noch vor Ort. Brandursache und Schadenshöhe waren bis zu diesem Zeitpunkt noch unklar. Es waren Kräfte der Feuerwehren Oxenbronn, Ichenhausen, Rieden an der Kötz, Autenried, Günzburg, der Kreisbrandinspektion Günzburg, des Rettungsdienstes der Johanniter Unfallhilfe Kötz und der Polizei im Einsatz. Insgesamt waren 87 Einsatzkräfte vor Ort. Die genaue Brandursache ist derzeit noch nicht geklärt. Durch den Brand wurde glücklicherweise niemand verletzt, allerdings entstand nach ersten Schätzungen ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Betrag. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Günzburg sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen durchgeführt. Die weiteren Ermittlungen zur Klärung der Brandursache erfolgen durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeistation Neu-Ulm. (mit AZ)