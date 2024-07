Ein einziger Schlag beim Bieranstich und Ichenhausen feiert

Das war eine Spitzenleistung und da staunte sogar Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel. Sein Kollege Alessandro Gardoni, Bürgermeister der italienischen Partnerstadt Valeggio, hatte die Ehre, mit dem traditionellen Bieranstich das 46. Ichenhauser Stadtfest zu eröffnen: Nur ein einziger Schlag und das Gold aus Autenried durfte fließen. Gardoni könne ohne Weiteres auch in Deutschland Bürgermeister machen, scherzte Strobel anerkennend. Auch eine Spende hatten die Freunde aus Italien mitgebracht: für den Tennisclub Ichenhausen, den seit 35 Jahren eine Partnerschaft mit dem Tennisclub in Valeggio verbindet. Ein kleines Zeichen für Ichenhausen, nachdem man auch in der Partnerstadt von dem Hochwasser gewusst habe.

Peter Wieser Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Ichenhausen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bieranstich Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis