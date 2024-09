Ein neues Auto für die Ökumenische Sozialstation Günzburg

Künftig steht den Mitarbeiterinnen der Ökumenischen Sozialstation im Landkreis Günzburg ein neuer VW Polo für ihre Fahrten zu den Pflegebedürftigen in Ichenhausen und Umgebung zur Verfügung. Die Raiffeisenbank Ichenhausen übergab das Fahrzeug an die Pflegedienstleiterin Christa Grötzinger und ihre Stellvertreterin Desiree Jooß. Das Auto wurde aus dem Gewinnsparzweckertrag der Raiffeisenbank Ichenhausen eG gesponsert. Nachdem Stefan Riederle, die Autoschlüssel aus den Händen von Vorstand Heinrich Müller, in Empfang genommen hatte, bedankte er sich für die Spende: „Das ist schon eine außergewöhnliche Hilfe für uns, die uns wirklich weiterbringt. Herzlichen Dank, wir freuen uns sehr.“

