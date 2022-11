Ein schaurig-spannender Abend mit Bestseller-Autor Wulf Dorn

Plus Der gebürtige Ichenhauser Wulf Dorn liest im dortigen Schloss aus seinen Psychiatrie-Thrillern. Der Schriftsteller beweist auch schauspielerische Begabung.

Im Ichenhauser Schloss, wo früher die Schule untergebracht war, lernte Wulf Dorn vor Jahrzehnten das Lesen und Schreiben. Jetzt kehrte er dorthin zurück als etablierter Schriftsteller, der mehrere Literaturpreise in der Tasche hat und dessen Bücher in zahlreiche Sprachen übersetzt wurden. Impulsgeber für den Heimatbesuch des Bestseller-Autoren war Ichenhausens Bürgermeister Robert Strobel. Organisiert wurde der Abend gemeinsam von Stadt, Vhs-Außenstelle Ichenhausen, VR Bank und Buchhandlung Hutter.