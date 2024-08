Er begeisterte die Menschen für Musik und den Glauben

„Und meine Seele spannte weit ihre Flügel aus“: Unter diesen Titel hätte eigentlich am Sonntag im Kaisersaal des Klosters Wettenhausen ein Konzert der Großfamilie Hopfenzitz stattfinden sollen. Doch der Auftritt ist abgesagt worden, denn Familie Hopfenzitz muss einen schweren Verlust verkraften. Sie trauert um ihren Vater, Großvater und Urgroßvater. Sebastian Hopfenzitz, der langjährige Diakon der Pfarreiengemeinschaft Ichenhausen, ist am Mittwoch, 31. Juli, im Alter von 85 Jahren gestorben. Bereits am Samstag wird er in seiner Heimat im Ries beigesetzt.

