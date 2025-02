Er hat mehr als 1200 Paare verheiratet

Er ist vermutlich der Dienstälteste Standesbeamte im Landkreis Günzburg und weit darüber hinaus: Helmut Klingler von der Verwaltungsgemeinschaft Ichenhausen. Vor wenigen Tagen hat er sein 40-jähriges Dienstjubiläum bei der VG Ichenhausen gefeiert.

Robert Strobel, Vorsitzender der VG-Versammlung und Bürgermeister der Stadt Ichenhausen, gratulierte Helmut Klingler zu diesem „in der heutigen Zeit immer seltener werdenden“ Jubiläum. Mit viel Engagement und Empathie habe Klingler inzwischen mehr als 1200 Paare verheiratet und ihnen unvergessliche Momente geschenkt. Doch auch in schweren Zeiten, bei Trauerfällen, zeigte Standesbeamter Klingler Mitgefühl und unterstützte die Menschen. „Helmut Klingler ist in Ichenhausen mehr als nur ein Standesbeamter, er ist eine vertraute Institution, ein geschätzter Begleiter in den wichtigsten Momenten des Lebens“, so Strobel in seinen Dankesworten. (AZ)