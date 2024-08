Erfolgreiches Schnupperfischen des Fischereivereins Ichenhausen

Der Fischereiverein Ichenhausen veranstaltete ein Schnupperfischen, bei dem zehn Teilnehmer die Möglichkeit hatten, ihre ersten Erfahrungen im Angeln zu sammeln. Unter der fachkundigen Anleitung erfahrener Vereinsmitglieder gelang es allen Teilnehmern, ihren allerersten Fisch zu fangen. Die Veranstaltung fand am idyllischen Vereinssee statt, wo die Anfänger die Grundlagen des Angelns erlernten. Nach einer kurzen Einführung in die Ausrüstung und Techniken des Fischens legten die Teilnehmer los – und der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten. Ob jung oder alt, alle waren mit großer Begeisterung dabei, als der erste Fisch an die Angel ging. „Es war eine Freude zu sehen, wie schnell die Teilnehmer den Dreh raus hatten und ihre ersten Fische fangen konnten“, freute sich Vereinsvorstand Max Schubert. „Solche Erlebnisse wecken oft eine lebenslange Leidenschaft für die Fischerei.“ Am Ende des Tages konnten die neuen Petrijünger stolz auf ihre gefangenen Fische zurückblicken und sich über eine gelungene Veranstaltung freuen. Der Fischereiverein plant, auch in Zukunft ähnliche Events anzubieten, um noch mehr Menschen für das Angeln zu begeistern. Text: Daniel Junker/Foto: FV

